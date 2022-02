Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a essuyé un échec inattendu !

Publié le 10 février 2022 à 1h00 par A.C.

Ferran Reverter a décidé de quitter le FC Barcelone tout récemment, avec la presse catalane qui évoque des grosses tensions en interne dues notamment par chemin emprunté par la direction et par Joan Laporta.

Sept mois seulement après son intronisation, Ferran Reverter a annoncé ce 8 février quitter ses fonctions de directeur général du FC Barcelone. Le principal intéressé a évoqué des raisons personnelles, mais en Catalogne on semble croire que les désaccords ont été de plus en plus nombreux ces dernières semaines. Le partenariat avec Spotify, qui pourrait aider le Barça à réduire sa dette abyssale de plus de 1 milliard d’euros, serait vraisemblablement la véritable raison à ce départ de Reverter, qui affaiblit la direction actuelle après un mercato hivernal plutôt bien mené et un mercato estival très ambitieux qui s’approche.

Alemany a refusé de prendre la place de Reverter

D’après les informations de Gerard Romero, ce départ surprise aurait agacé en interne, surtout en ce qui concerne Joan Laporta. Le président du FC Barcelone n’avait pas forcément vu arriver une telle chose et serait affaibli par le départ de l’un des hommes forts de sa direction. Le journaliste espagnol annonce d’ailleurs que Laporta aurait rapidement proposé à Mateu Alemany d’assumer les fonctions de directeur général et directeur du football, mais aurait essuyé un refus. Alemany aurait en effet expliqué qu’il préfère continuer son travail de construction de l’équipe, sans être distrait par d’autres tâches.