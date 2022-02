Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alvaro Morata lâche un premier indice pour son avenir !

Publié le 9 février 2022 à 22h15 par A.C.

Actuellement prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus, Alvaro Morata aurait tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, où Leonardo aimerait le recruter lors du prochain mercato estival.

L’attaque du Paris Saint-Germain aura sans aucun doute un visage bien différent la saison prochaine. En fin de contrat, Kylian Mbappé s’approche doucement mais surement d’un départ et nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe déjà un accord de principe avec le Real Madrid. Reste désormais à savoir qui pourra le remplacer au PSG ! Tuttosport a évoqué une toute nouvelle piste ce mercredi avec Alvaro Morata, qui appartient à l’Atlético de Madrid, mais qui est prêté à la Juventus depuis l’été 2020 et qui plairait énormément à Xavi du côté du FC Barcelone.

Alvaro Morata et sa famille veulent rester à Turin