Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate dans le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 février 2022 à 20h15 par Th.B.

Alors que différents médias ont fait part d’un intérêt du PSG pour Cristiano Ronaldo dans le cadre de la session estivale des transferts à venir, il n’y aurait aucune discussion entre les différentes parties. L’attaquant de Manchester United ne prévoirait d’ailleurs pas de quitter Old Trafford à la fin de la saison.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait frapper encore fort sur le marché des transferts. Selon la presse anglaise, les décideurs du PSG aimeraient permettre à Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. D’autant plus que Kylian Mbappé devrait plier bagage afin de rejoindre le Real Madrid grâce à son potentiel futur statut d’agent libre. Néanmoins, le PSG parviendra-t-il à aligner Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur le front de sa ligne d’attaque la saison prochaine ? Il ne faudrait pas vraiment compter là-dessus selon Fabrizio Romano.

Pas de discussion avec Cristiano Ronaldo !