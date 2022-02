Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo prêt à débarquer au PSG ?

Publié le 6 février 2022 à 9h15 par La rédaction

Etant donné les difficultés connues par Manchester United, Cristiano Ronaldo ne vit pas la meilleure saison de sa carrière. Le PSG penserait même qu’il va déjà quitter l’Angleterre en fin de saison et qu’il serait prêt à rallier le club de la capitale.

L’été dernier, le PSG a réalisé un mercato remarquable en attirant des grands noms du football pour 0€. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et bien sûr Lionel Messi, pour ne citer qu’eux. Depuis le début du projet QSI, l’objectif ultime était de parvenir à attirer Messi ou Cristiano Ronaldo. Mais Doha en veut toujours plus. Maintenant que la Pulga a posé ses valises à Paris, le PSG aimerait associer le septuple Ballon d’Or à CR7. Un dossier dans lequel Leonardo serait confiant.

Un duo Messi-Cristiano Ronaldo ?