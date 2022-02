Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait faire un énorme cadeau au Qatar !

Publié le 6 février 2022 à 7h15 par A.C.

Annoncé proche d’un départ en fin de saison, Mauricio Pochettino pourrait rejoindre Manchester United... où il ne devrait pas croiser Cristiano Ronaldo.

On vit peut-être les derniers mois de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en 2023, le technicien argentin n’aurait plus vraiment les faveurs de ses dirigeants, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com préparent sa succession avec Zinedine Zidane. Cet automne déjà, Pochettino aurait pu quitter le PSG pour rejoindre Manchester United. Finalement, c’est Ralf Rangnick qui s’est installé à Old Trafford, mais ce ne serait que partie remise puisque l’arrivée de Pochettino serait programmée pour l’été 2022.

Pochettino à Manchester... et Cristiano Ronaldo au PSG ?