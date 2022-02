Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG peut remercier Xavi... pour Dembélé !

Publié le 6 février 2022 à 7h00 par A.C.

Au sein du FC Barcelone on ne semblait pas vraiment être tous sur la même longueur d’ondes pour l’avenir d’Ousmane Dembélé.

Après avoir longtemps espéré pouvoir le prolonger, le FC Barcelone a durcit le ton avec Ousmane Dembélé. Lors de ce mercato hivernal, l’ailier français a été poussé vers un départ, avec notamment plusieurs clubs de Premier League qui se seraient avancés. Finalement, il n’est pas parti et les prochains mois devraient être ses derniers en Catalogne, alors que Xavi semble avoir déjà décidé de tourner la page du mercato. « Une solution n'a pas été trouvée avec Dembélé. Il fait partie du club, de l'équipe, il a un contrat. Nous nous sommes tous réunis et nous avons décidé qu'il faisait partie de l'équipe. On ne peut pas se tirer une balle dans le pied » a déclaré le coach du Barça, en conférence de presse. « Il peut nous aider. Il a été un bon professionnel. Nous sommes ici pour le bien du Barça. Et nous pensons que la meilleure chose à faire est qu'Ousmane soit à nouveau disponible ».

Xavi a rassuré Ousmane Dembélé