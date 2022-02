Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La voie est libre pour cette piste hivernale des Verts !

Publié le 6 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que son contrat au Caykur Rizespor a été résilié ces dernières heures, Loïc Rémy est désormais à portée de main de la direction de l’ASSE, intéressée cet hiver.

Avant l’ouverture du mercato hivernal, Pascal Dupraz prévenait la direction de l’ASSE en affirmant attendre des renforts cet hiver malgré les problèmes financiers rencontrés par les Verts . Et force est de constater que les dirigeants du club stéphanois ont répondu présents avec plus de cinq recrues dont Enzo Crivelli à la toute fin du mercato, moment où il était également question de l’éventuelle venue de Loïc Rémy, alors contractuellement engagé au Caykur Rizespor. Et il se pourrait que la porte s’ouvre pour l’ASSE avec l’ancien attaquant de l’OL et de l’OM.

Loïc Rémy est disponible sur le marché des agents libres !