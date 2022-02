Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mangala, Sacko... Dupraz valide les débuts de ses recrues hivernales !

Publié le 5 février 2022 à 22h10 par P.L. mis à jour le 5 février 2022 à 22h12

Ce samedi, quatre recrues hivernales de l'ASSE ont pu jouer lors de la victoire contre Montpellier (3-1). Et Pascal Dupraz a visiblement été satisfait par la prestation de ses nouveaux joueurs.

Cet hiver, l’ASSE s’est considérablement renforcée en recrutant sept joueurs. Le club stéphanois a enregistré les arrivées de Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Trois d’entres eux ont d’ailleurs été titulaires ce samedi (Bernardoni, Sacko et Mangala) tandis qu’un autre (Thioub) est entré peu avant l’heure de jeu lors de la victoire des Verts contre Montpellier (3-1). Et visiblement, Pascal Dupraz a été plutôt satisfait par ses recrues.

« Sacko c'est le Geronimo de l'ASSE avec sa crête d'Iroquois »