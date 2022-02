Foot - ASSE

ASSE : Pascal Dupraz savoure la victoire contre Montpellier

Publié le 5 février 2022 à 21h55 par La rédaction

Au terme d’un match reversant, l’ASSE est parvenue à battre Montpellier (3-1) ce samedi à Geoffroy Guichard. De quoi rendre heureux Pascal Dupraz.