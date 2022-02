Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Perrin sur le recrutement de l'ASSE !

Publié le 3 février 2022 à 20h10 par D.M.

Coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin n'a pas caché sa satisfaction après le mercato hivernal réalisé par sa formation.

Lanterne rouge du championnat, l’ASSE avait besoin de se renforcer dans plusieurs secteurs, mais aussi de pallier l’absence de nombreux joueurs partis à la Coupe d’Afrique des Nations. Sept joueurs ont posé leurs valises à Saint-Etienne durant ce mois de janvier : Joris Gnagnon, Bakary Sako, Sada Thioub, Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. L’ASSE en a aussi profité pour se séparer d’indésirables comme Ignacio Ramirez, Jean-Philippe Krasso ou encore Alpha Sissoko.

« Je suis très satisfait de ce mercato »