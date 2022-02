Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action pour Angel Di Maria !

Publié le 6 février 2022 à 1h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria pourrait prendre le large librement et gratuitement s'il ne prolonge pas. Pour éviter ce terrible scénario, Leonardo aurait proposé à son numéro 11 d'étendre son bail d'une saison.

En grande difficulté à Manchester United, Angel Di Maria a fait ses valises à l'été 2015 pour migrer vers Paris du côté du PSG. Et après sept saisons de bons et loyaux services au Parc des Princes, El Fideo pourrait prendre la porte. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas son contrat. Conscient de la situation, Leonardo serait passé à l'action.

Le PSG a proposé une prolongation d'un an à Angel Di Maria