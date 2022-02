Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cet international français !

Publié le 6 février 2022 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, Corentin Tolisso aurait alarmé le PSG. Interrogé sur ce dossier Oliver Kahn a lâché ses vérités.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), de Sergio Ramos (Real Madrid), de Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Pour l'été 2022, le directeur sportif du PSG aimerait boucler d'autres coups XXL à 0€. Dans cette optique, Leonardo aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui de Corentin Tolisso d'après les dernières informations du Parisien .

«Nous sommes en pourparlers»