Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Mauricio Pochettino !

Publié le 9 février 2022 à 16h30 par Th.B.

Bien qu’il semble rêver de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United, Mauricio Pochettino ne devrait pas être fixé sur ses chances de devenir le manager des Red Devils avant le printemps alors qu’en parallèle, Erik Ten Hag deviendrait une réelle menace pour l’entraîneur du PSG.

Malgré l’échec de Mauricio Pochettino dans la quête du titre de Ligue 1 la saison passée, le PSG prenait la décision en toute fin d’exercice d’activer l’option d’une année supplémentaire présente dans le contrat de l’Argentin. Depuis, l’entraîneur est contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2023. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’il honore son contrat jusqu’à son terme. En effet, dès le 9 novembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le cas Pochettino était sujet à discussion que ce soit dans les hautes instances du club à Paris et à Doha. La volonté première des propriétaires du PSG est de nommer Zinedine Zidane à la place de Mauricio Pochettino. Et selon Le Parisien , il y aurait eu une tentative hivernale qui n’a cependant rien donné puisque Zidane se serait montré réticent à l’idée de prendre les rênes de l’effectif du PSG aussi proche de la confrontation face au Real Madrid, tout en n’appréciant pas l’organigramme du Paris Saint-Germain et les contours de l’effectif actuel. De son côté, Mauricio Pochettino aurait confié à des personnes de confiance dans son entourage qu’il ne se verrait absolument pas rempiler pour une saison supplémentaire au PSG alors qu’il aurait déjà la tête à Manchester United d’après Le Parisien . Et ce n’est pas Julien Laurens qui dira le contraire.

Pochettino «rêve» de Manchester United, mais va devoir se montrer patient…