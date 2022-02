Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine star du projet McCourt identifiée par Sampaoli ?

Publié le 9 février 2022 à 15h10 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouvelles recrues de qualité pour l’OM, Jorge Sampaoli en pince depuis un moment pour Arturo Vidal. Et il semblerait que l’entraîneur argentin soit déjà passé à l’action pour récupérer son ancien protégé l’été prochain…

Ce n’est plus un secret pour personne, Jorge Sampaoli rêve de retrouver Arturo Vidal (34 ans) depuis sa nomination sur le banc de l’OM il y a un an, lui qui l’avait déjà dirigé par le passé en sélection du Chili. La piste menant au milieu de terrain de l’Inter Milan a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, et Sampaoli n’est jamais parvenu à faire venir Vidal au Vélodrome. Mais il semblerait que l’entraîneur de l’OM soit bien déterminé à concrétiser cette opération sur le marché…

L’OM a fait une offre à Vidal