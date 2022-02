Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arturo Vidal a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 9 février 2022 à 14h10 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de Jorge Sampaoli à l’OM ces derniers mois, Arturo Vidal aurait déjà acté son départ de l’Inter Milan en fin de saison.

« On verra comment cette année se déroule, ce qui va se passer et quel sera mon futur. Mais cette année, je veux tout donner et me battre pour l'Inter », confiait Arturo Vidal (34 ans) en novembre dernier sur son avenir très incertain, alors que le milieu de terrain chilien arrive en fin de contrat avec l’Inter Milan où il est assez peu utilisé cette saison. L’OM est d’ailleurs annoncé avec insistance sur les traces de Vidal, d’autant que Jorge Sampaoli l’a déjà dirigé par le passé en sélection du Chili, et un nouvel élément devrait apporter de l’espoir à l’entraîneur marseillais…

Vidal a décidé de quitter l’Inter