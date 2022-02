Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot en vue pour Kylian Mbappe !

Publié le 9 février 2022 à 12h15 par B.C.

Déterminé à mettre enfin la main sur Kylian Mbappé, Florentino Pérez pourrait proposer un salaire colossal à l’attaquant du PSG pour s’attacher ses services au Real Madrid.

Interrogé sur son avenir ce dimanche par Prime Video , Kylian Mbappé a laissé planer le doute concernant la suite de sa carrière. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera. » Pourtant, comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappe dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Ce mercredi, El Confidencial confirme l’arrivée plus que probable du champion du monde tricolore dans la capitale espagnole, où un contrat XXL l’attend déjà.

25M€ par saison au Real Madrid pour Mbappé ?