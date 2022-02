Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une énorme décision pour Haaland !

Publié le 9 février 2022 à 10h45 par Th.B.

Bien qu’il soit spécifié dans la presse étrangère que le Real Madrid garderait un oeil sur Erling Braut Haaland en plus de Kylian Mbappé, les décideurs merengue estimeraient que cette double opération ne pourrait pas être concrétisée. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver d’Haaland.

Le10sport.com vous avait déjà annoncé la couleur le 25 août dernier. Alors que le Real Madrid avait lancé son offensive auprès de la direction du PSG pour un éventuel transfert de Kylian Mbappé, deux options étaient étudiées par les décideurs du Paris Saint-Germain : recruter Robert Lewandowski en cas de vente immédiate de Mbappé au Real Madrid ou bien préparer un assaut auprès du Borussia Dortmund pour l’été 2022 pour Erling Braut Haaland, moment où le contrat de Kylian Mbappé sera arrivé à expiration. Nous nous trouvons donc dans le second cas de figure et l’information du 10sport.com a été confirmée par Foot Mercato et L’Équipe ces derniers jours, les deux médias affirmant que la priorité estivale du PSG pour combler le vide que laissera Mbappé se nomme Haaland. Et alors qu’il est spécifié dans la presse étrangère que les deux options privilégiées par l’attaquant du Borussia Dortmund sont Manchester City et le Real Madrid, il ne faudrait pas s’attendre à ce que le leader de Liga parvienne à recruter Haaland.

Le Real Madrid se retirerait pour Haaland !