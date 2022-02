Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le plan du Real Madrid enfin dévoilé !

Publié le 8 février 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid aurait pris la décision de se lancer dans le dossier Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. L'arrivée d'Erling Haaland serait repoussée à l'été 2023.

Agés de 23 et 21 ans, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont souvent comparés en raison de leur talent et de leur précocité. Et les deux stars du ballon rond pourraient voir leur destin lié lors du prochain mercato estival. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, le buteur du Borussia Dortmund pourrait s’engager avec le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon nos informations exclusives, l’international français a de grandes chances de rejoindre l’Espagne à la fin de la saison, même s’il continue d'esquiver le sujet. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera » avait confié Mbappé dimanche dernier au micro de Prime Vidéo. .

Mbappé, grande priorité du Real Madrid

Ce mardi, As en remet une couche sur l’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé, lié au PSG jusqu’en juin prochain. Selon le quotidien espagnol, le champion du monde 2018 demeure la grande priorité de la formation merengue pour le prochain mercato estival. Les dirigeants de la Casa Blanca avaient certainement envisagé de prendre contact avec son entourage dans les prochains jours afin de prendre la température, mais le tirage au sort de la Ligue des champions a remis en cause leurs plans. Ironie du destin, le PSG est tombé sur le Real Madrid. Une rencontre particulière pour Kylian Mbappé, qui devrait se concentrer pleinement sur ce rendez-vous. En effet, le club espagnol n'envisagerait pas de lancer son offensive avant le match retour programmé le 9 mars prochain. Toutefois, après cette date, le Real Madrid pourrait avancer ses pions discrètement en contactant directement le clan Mbappé..

Une arrivée d'Haaland en 2023 ?