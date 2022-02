Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi peut réaliser un double coup à 70M€ grâce à... Neymar !

Publié le 8 février 2022 à 19h00 par A.D. mis à jour le 8 février 2022 à 19h11

Lors des négociations pour le transfert de Neymar, le FC Barcelone et Santos auraient conclu un pacte concernant Gabriel Barbosa. Alors que ce dernier a finalement filé vers l'Inter, le club brésilien aurait une dette envers le Barça. Pour se rabibocher avec le FC Barcelone, Santos aurait donc accepté de lui fixer un prix préférentiel pour ses deux meilleurs joueurs : Kayky et Angelo.

Le FC Barcelone et Santos nouent des liens privilégiés depuis le transfert de Neymar. En effet, comme l'a indiqué Sport.es , les deux clubs auraient conclu un pacte concernant Gabigol lors des négociations pour l'actuel star du PSG. Toutefois, Santos n'aurait pas rempli sa part du marché et Gabriel Barbosa s'est finalement engagé en faveur de l'Inter. Pour réparer son erreur, l'écurie brésilienne aurait accepté de fixer un prix préférentiel au Barça pour ses deux meilleurs joueurs, à savoir Kaiky et Angelo.

Kaiky et Angelo offerts au Barça pour 35M€ chacun ?