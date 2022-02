Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star prête à snober le PSG pour le Real Madrid ?

Publié le 9 février 2022 à 11h00 par Th.B.

Alors que le PSG songe entre autres à Robert Lewandowski pour l’après-Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le dévoilait l’été dernier, l’attaquant du Bayern Munich aurait la ferme intention de rejoindre le Real Madrid à la prochaine intersaison.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait opérer de gros changements au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti. Hormis le dossier Kylian Mbappé qui n’est plus un secret et aurait de grandes chances de se concrétiser à l’occasion des prochaines semaines avec un potentiel accord entre les deux parties au niveau du futur contrat de Mbappé à la Casa Blanca. Et bien que Karim Benzema semble indéboulonnable, le Real Madrid est annoncé comme étant prêt à se lancer sur les traces d’Erling Braut Haaland et de Robert Lewandowski en plus de Kylian Mbappé par différents médias. De quoi compliquer les affaires du PSG alors que le10sport.com vous révélait en août dernier que Lewandowski était une option prise en considération par la direction du PSG.

Lewandowski ne jurerait que par le Real Madrid pour l’été prochain !