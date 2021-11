Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort d'Arturo Vidal sur son avenir !

Publié le 4 novembre 2021 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Arturo Vidal serait toujours dans le collimateur de l'OM. Interrogé sur les réseaux sociaux, l'international chilien s'est prononcé sur son avenir.

Piste de longue date de l'OM, Arturo Vidal serait toujours dans les petits papiers de Pablo Longoria. En effet, comme l'a indiqué AS Chili dernièrement, le président de l'OM serait attentif à la situation du milieu de terrain de l'Inter car il sera en fin de contrat le 30 juin. Fan d'Arturo Vidal, Pablo Longoria verrait d'un très bon oeil l'idée de le recruter pour 0€ à l'été 2022. Mais qu'en pense le vétéran de 34 ans ? Interrogé par ses followers sur Instagram , Arturo Vidal s'est livré sur son avenir.

On verra comment cette année se déroule et quel sera mon futur»