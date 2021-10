Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a un énorme coup à jouer avec Vidal !

Publié le 29 octobre 2021 à 7h30 par A.M.

Très apprécié par Jorge Sampaoli, Arturo Vidal souhaiterait rester en Europe ce qui offre une belle opportunité à l'OM dans ce dossier.

Déjà annoncé dans le viseur de l'OM cet été, Arturo Vidal est toutefois resté à l'Inter Milan compte tenu du fait que le club phocéen n'était pas en mesure de verser une indemnité de transfert tout en payant le salaire du Chilien. Mais ce dernier joue très peu depuis le début de saison et alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'OM a bien l'intention de revenir à la charge dans les prochaines semaines afin d'attirer Arturo Vidal libre, comme le révèle AS Chili .

Vidal veut rester en Europe

Et toujours selon la version chilienne, l'OM a bien a joli coup à jouer avec Arturo Vidal. Et pour cause, le milieu de terrain de 34 ans souhaite rester en Europe puisqu'il estime être en mesure de jouer encore une ou deux saisons au plus haut niveau avant de retourner en Amérique du Sud afin d'y termine sa carrière. Mais il sait également que ses chances de rejoindre un géant européen s'amenuisent compte tenu de ses prestations et de son âge. Par conséquent, l'OM peut représenter la destination idéale pour Arturo Vidal qui serait un élément cadre de Jorge Sampaoli. Mais encore faut-il que le club phocéen se qualifie pour la Ligue des Champions.