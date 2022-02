Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 10 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG pour venir renforcer le secteur offensif l’été prochain, Karim Adeyemi semble clairement se diriger vers un départ de Salzbourg comme l’a confirmé son entraîneur.

Au même titre qu’Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munich) ou encore Ousmane Dembélé (Barcelone), Karim Adeyemi fait partie des profils annoncés dans le viseur du PSG pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé l’été prochain. Le jeune buteur allemand du RB Salzbourg, âgé de seulement 20 ans, fait partie des grands espoirs mondiaux à son poste. Et son entraîneur Mattias Jaissle a indirectement annoncé une grande nouvelle au PSG en conférence de presse au moment d’évoquer le futur d’Adeyemi.

« Il se pourrait bien qu’il parte »