Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le tapis rouge est déroulé pour Mauricio Pochettino !

Publié le 10 février 2022 à 9h15 par Th.B.

Alors que certains joueurs de Manchester United s’enflammeraient déjà en coulisse pour l’éventuelle nomination de Mauricio Pochettino à la prochaine intersaison, une source haut placée d’Old Trafford a lâché un message clair concernant la confiance dont le coach du PSG bénéficierait s’il venait à débarquer à Manchester.

Le mariage entre Mauricio Pochettino et le PSG tournerait déjà au vinaigre. Malgré des grosses performances européennes en Ligue des champions face au FC Barcelone et au Bayern Munich pour les 1/8èmes et les 1/4 de finales de la Ligue des champions lors de l’exercice précédent, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a perdu beaucoup de crédit depuis aux yeux des décideurs du PSG. En novembre dernier, le10sport.com vous dévoilait même que son cas était discuté au sein de la direction du Paris Saint-Germain, que ce soit dans la capitale ou à Doha. Depuis, la situation semble avoir empirée et une séparation semblerait inéluctable à l’issue de la saison. Dans son esprit, Mauricio Pochettino ne jurerait que par Manchester United où il serait notamment attendu par plusieurs joueurs de Manchester United d’après The Daily Telegraph.

Après le vestiaire, c’est la direction de United qui placerait sa totale confiance en Pochettino