Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce du Real Madrid sur Kylian Mbappé !

Publié le 10 février 2022 à 10h45 par A.C.

En fin de contrat, Kylian Mbappé s’approche de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid l’attend déjà avec impatience.

Les supporters du Paris Saint-Germain profitent actuellement de prestations plus qu’abouties de la part de Kylian Mbappé, meilleur buteur du club. Ça ne devrait toutefois pas continuer, puisque la star française se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et une prolongation semble de moins en moins probable. Depuis le 1er janvier dernier, Mbappé peut d’ailleurs négocier avec le club de son choix et nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe avec le Real Madrid, qui avait essayé de l’arracher au PSG l’été dernier.

Pérez parle déjà du trio Mbappé-Benzema-Vinicius