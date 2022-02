Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, avenir… Mauricio Pochettino dit tout !

Publié le 11 février 2022 à 11h30 par T.M.

Au PSG, Mauricio Pochettino est dans une situation très complexe. Sous le feu des critiques, l’Argentin voit les rumeurs se multiplier concernant son avenir alors que Zinedine Zidane ne cesse d’ailleurs de se rapprocher. Ce vendredi, Pochettino a donc fait le point.

En janvier 2021, le PSG avait décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino. Alors que le club de la capitale comptait énormément sur l’Argentin pour passer un cap, le choix n’est aujourd’hui pas payant. En effet, le jeu proposé par l’équipe de Pochettino laisse clairement à désirer et cela suscite de grosses critiques à l’encontre du natif de Murphy. « Nous avons une bonne relation avec la presse, les journalistes sont sympathiques. L'entraîneur du PSG est une cible parfaite pour tout le monde. Quand je regarde Tuchel, Emery, Ancelotti... C'est finalement la partie la plus faible, ce sont toujours les entraîneurs, les plus facilement critiquables, ceux qui portent le mieux la frustration », a d’ailleurs lâché Pochettino en réponse à ces critiques pour El Larguero . Dans l’oeil du cyclone, l’ancien entraîneur de Tottenham se retrouve dans une situation très délicate au PSG, au point d’ailleurs que son avenir soit remis en question et même plus incertain que jamais dans la capitale française.

« Ce n’est pas à moi de décider »