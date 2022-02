Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Pochettino sur l’arrivée de Zinedine Zidane !

Publié le 11 février 2022 à 8h15 par T.M.

Au PSG, l’ombre de Zinedine Zidane plane au-dessus de Mauricio Pochettino. Des rumeurs d’ailleurs évoquées par ce dernier.

Si Mauricio Pochettino est aujourd’hui l’entraîneur du PSG, cela pourrait ne pas rester ainsi. En effet, alors que l’Argentin est vivement critiqué, il pourrait être remercié à la fin de la saison et ce malgré un contrat courant jusqu’en 2023. Aujourd’hui, il semble y avoir de moins en moins de doutes concernant le futur départ de Pochettino. D’ailleurs, le nom de son successeur semble déjà connu : Zinedine Zidane. Actuellement libre, l’ancien entraîneur du Real Madrid est le grand rêve du Qatar. Et comme le10sport.com avait pu vous le révéler, cela avance bien pour l’arrivée de Zidane au PSG.

« C’est un grand entraîneur »