Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Benzema au PSG ? La réponse de Pochettino !

Publié le 11 février 2022 à 9h15 par T.M.

Grand fan de Karim Benzema, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur une possible arrivée de l’attaquant du Real Madrid au PSG.

Dans 4 jours maintenant, le PSG affrontera le Real Madrid pour son huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et pour le moment, côté madrilène, l’incertitude est toujours totale concernant la présence ou non de Karim Benzema. Touché physiquement, le Français pourrait manquer à l’appel pour ce grand rendez-vous. Une absence de taille pour le Real Madrid qui ferait forcément le bonheur du PSG et de Mauricio Pochettino, bien que l’entraîneur argentin apprécie grandement l’international tricolore.

« Tous les grands joueurs ont une place. Mais… »