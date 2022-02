Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prend clairement position pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 11 février 2022 à 8h45 par P.L.

Plus le temps passe, plus la fin approche entre Kylian Mbappé et le PSG, l'attaquant voyant son contrat arriver à son terme en juin prochain. Toutefois, Mauricio Pochettino a encore de l'espoir sur ce dossier et n'a pas hésité à interpeller son joueur pour son avenir.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus d’un départ à l’issue de la saison. La star du PSG dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a annoncé en janvier dernier. Mais de son côté, le club de la capitale continue d’espérer que Kylian Mbappé prolongera avant que son bail n’expire. Mauricio Pochettino fait naturellement partie de ceux qui souhaitent conserver l’international tricolore le plus longtemps possible. D’ailleurs, l’entraîneur du PSG a vivement interpellé son numéro 7 concernant son avenir.

« J'espère qu'il fera toute sa carrière au PSG »