Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De passage à Marseille, Zidane se fait interpeller pour le PSG !

Publié le 11 février 2022 à 14h10 par T.M.

De passage à Marseille ce vendredi, Zinedine Zidane n’a pas manqué d’être interpeller à propos des rumeurs l’envoyant sur le banc du PSG.

Actuellement libre de tout contrat, Zinedine Zidane pourrait prochainement revenir sur un banc de touche. Et c’est du côté du PSG que le Français est annoncé. Alors que Mauricio Pochettino est sur la sellette, Zizou est réclamé par le Qatar et comme le10sport.com vous l’a expliqué, cela avance bien pour son arrivée au PSG. Prochainement, on pourrait donc voir Zidane dans la capitale française, mais cela ne fait pas que des heureux, notamment à Marseille, d’où est originaire l’ancien entraîneur du Real Madrid.

« Ne va pas à Paris »