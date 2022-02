Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino répond à l'intérêt du Real Madrid !

Publié le 11 février 2022 à 10h15 par P.L.

L'avenir de Mauricio Pochettino est toujours un sujet délicat au PSG, entre la rumeur Zidane et les possibles envies d'ailleurs de l'Argentin. L'été dernier, l'actuel entraîneur parisien était d'ailleurs proche de partir et le Real Madrid s'était présenté pour l'accueillir. Mauricio Pochettino s'est donc prononcé concernant un éventuel avenir chez les Merengue.

Depuis quelques mois maintenant, l’avenir de Mauricio Pochettino est un dossier qui revient souvent au PSG. Entre la rumeur menant le club de la capitale à Zinédine Zidane et les possibles envies d’ailleurs du technicien argentin, l’affaire s’avère être assez sensible. L’actuel entraîneur parisien était d’ailleurs tout proche d’un départ l’été dernier. Lors du dernier mercato estival, quelques équipes de Premier League s'étaient présentées à lui. Mais ce n'est pas tout puisqu'il a également été question d'un intérêt du Real Madrid pour remplacer Zinédine Zidane. Mauricio Pochettino s’est donc prononcé sur la possibilité d’un avenir sur le banc madrilène après le PSG, quelques jours avant le premier choc face aux Merengue en Ligue des champions.

« Nous sommes concentrés à 200% sur le PSG et sur le fait de donner à ce club le bonheur qu'il attend de nous »