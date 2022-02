Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Qatar prêt à doubler Mauricio Pochettino ?

Publié le 11 février 2022 à 20h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino pourrait plier bagages à la fin de la saison... ou bien plus tôt !

Un an et demi et puis s’en va ? Très critiqué en ce moment, Mauricio Pochettino semble avoir le temps compté au Paris Saint-Germain. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que les dirigeants du PSG travaillent déjà à l’avenir sans lui, avec la piste Zinedine Zidane dans un coin de la tête. De son côté, Pochettino aurait déjà une destination probable, puisque la presse britannique assure qu’il devrait rejoindre Manchester United cet été et ainsi mettre un terme à l’intérim de Ralf Rangnick.

Pochettino n’est pas maître de la situation