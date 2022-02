Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Qatar, on prépare le coup Zidane depuis très longtemps !

Publié le 11 février 2022 à 19h15 par A.C.

Zinedine Zidane est le grand favori pour remplacer Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, où l’on rêve de lui depuis des années.

Il a beau avoir prolongé son contrat jusqu’en 2023 l’été dernier, le temps de Mauricio Pochettino semble être compté. Très critiqué, l’entraineur du Paris Saint-Germain ne convainc plus ses propriétaires, qui auraient désormais envie de réaliser un nouveau rêve après avoir arraché Lionel Messi au FC Barcelone. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’au PSG on souhaite tout miser sur Zinedine Zidane pour la saison prochaine. Sans club depuis son départ du Real Madrid, l’ancien numéro 10 des Bleus pourrait faire sa première expérience en France, avec l’un des clubs les plus ambitieux au monde.

Une histoire qui commence en 2010 ?