Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ déjà à prévoir pour Memphis Depay ?

Publié le 11 février 2022 à 19h00 par P.L.

Recruté l'été dernier, Memphis Depay pourrait bien faire ses valises seulement une saison après son arrivée. Le Néerlandais disposerait de quelques options pour son avenir, notamment en Italie.

Recruté l’été dernier libre de tout contrat, Memphis Depay pourrait bien déjà reconsidérer son avenir au sein du FC Barcelone. La présence de Ronald Koeman sur le banc blaugrana était l’un des arguments principaux qui ont attiré l’attaquant néerlandais en Catalogne. Mais depuis le départ de l'entraîneur, démis de ses fonctions et remplacé par Xavi, Memphis Depay n'est plus assuré d'avoir sa place au sein du club culé. Actuellement blessé, le joueur de 27 ans a vu le Barça être particulièrement actif cet hiver pour recruter sur le plan offensif. Désormais, Memphis Depay n’est plus aussi certain de figurer parmi les titulaires comparé à la première partie de saison. Et cela pourrait jouer un grand rôle pour son avenir.

Un avenir en Italie ?