Mercato - Barcelone : Xavi rêvait d'un international français pour cet hiver !

Publié le 11 février 2022 à 13h10 par P.L.

En quête d'un nouveau latéral gauche en janvier dernier, le FC Barcelone a multiplié les pistes, en vain. Le club catalan aurait même tenté sa chance avec Theo Hernandez, que Xavi considérait comme le joueur idéal pour concurrencer Jordi Alba.

L’été dernier, le FC Barcelone s’est séparé de Junior Firpo, qui s’est envolé du côté de Leeds United. Mais le club catalan n’a pas recruté d’autre arrière gauche derrière pour jouer les doublures de Jordi Alba. De ce fait, Xavi se retrouve avec trop peu de solutions à ce poste, le technicien espagnol ne considérant pas Alejandro Balde comme une assez bonne option. De ce fait, le FC Barcelone s’était mis à la recherche d’un nouveau latéral gauche lors de ce mercato hivernal et de nombreux joueurs ont été liés au club culé comme José Luis Gaya, Alex Grimaldo ou encore Nicolas Tagliafico. Toutefois, un autre joueur était également dans le viseur du Barça cet hiver.

La priorité était Theo Hernandez