Mercato - Barcelone : Une pépite de Bielsa dans le viseur de Xavi ?

Publié le 11 février 2022 à 15h00 par P.L.

Afin de venir concurrencer Marc-André ter Stegen, le FC Barcelone serait à la recherche d'un nouveau gardien de but. Et le Barça pourrait bien trouver son bonheur en Premier League.

Depuis plusieurs années maintenant, Marc-André Ter Stegen est titulaire indiscutable dans les buts du FC Barcelone. Néanmoins, ses prestations laissent à désirer depuis quelques mois. L’international allemand n’est plus aussi convaincant qu’avant. De son côté, Neto ne devrait plus jouer les doublures de Marc-André Ter Stegen très longtemps puisqu’il est annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines. De ce fait, le FC Barcelone serait à la recherche d’un nouveau gardien de but pour apporter de la concurrence à l’Allemand. Un premier nom a déjà été évoqué par le club catalan avec Alban Lafont. Mais ce ne serait pas le seul joueur que le Barça surveillerait.

Illan Meslier dans le viseur du Barça