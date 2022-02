Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup de tonnerre pour l'avenir de Frenkie De Jong ?

Publié le 11 février 2022 à 16h10 par B.L.

Alors que Frenkie De Jong ne compterait pas quitter le Barça l'été prochain, certains membres du club culé ne seraient pas contre un départ du Néerlandais. De plus, ce dernier ne manquerait pas de prétendants.

À l'image du FC Barcelone, Frenkie De Jong n'évolue pas à son meilleur niveau depuis le début de la saison. Après avoir réalisé de bonnes performances lors de son arrivée chez les Blaugrana , le Néerlandais semble avoir été marqué par le limogeage de Ronald Koeman au mois d'octobre dernier. De plus, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam est confronté à une grosse concurrence dans l'entrejeu du Barça, avec les montées en puissance de Gavi, Pedri et Nico Gonzalez. Par conséquent, Frenkie De Jong ne ferait plus l'unanimité en Catalogne.

Le Bayern et Liverpool surveillent Frenkie de Jong