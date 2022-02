Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... Haaland a fait son choix pour son avenir !

Publié le 11 février 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Courtisé par le PSG et le Barça, Erling Haaland privilégierait un départ vers le Real Madrid. Mais l'international norvégien pourrait attendre 2023 avant de rejoindre la capitale espagnole.

L’heure du départ à sonné pour Erling Haaland si l’on en croit les propos de Mino Raiola. « Erling Haaland peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City - ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller » avait confié l’agent de l’international norvégien en décembre dernier. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, le buteur de 21 ans voudrait poursuivre sa progression au sein d’une grande équipe et remporter, enfin, des titres sur la scène européenne. « Le Borussia Dortmund me pousse à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football. Cela veut probablement dire que je vais bientôt devoir mettre les choses en route. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club » confiait-il il y a quelques semaines. Comme annoncé par le 10Sport.com dès le 25 août 2021, Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à la fin de la saison. Selon les informations de L’Equipe , les dirigeants parisiens ont entamé des négociations avec l’entourage du joueur. .

Le Barça avance discrètement dans le dossier Haaland

Mais la concurrence promet d’être rude dans ce dossier. En Premier League, Manchester City resterait aux aguets. Mais le danger provient surtout d’Espagne. Rivaux sur le terrain, le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient aussi s’affronter sur le marché des transferts. Comme indiqué par Sport , le club catalan a contacté les proches d’Erling Haaland pour discuter d’une arrivée en fin de saison. « Le FC Barcelone restera toujours l'un des plus grands clubs du monde malgré sa situation actuelle. Dans un ou deux ans, ils seront de retour. Barcelone a le pouvoir de créer de grands accords économiques. Ils n'auront besoin que d'un ou deux ans pour revenir » avait confié Mino Raiola en décembre dernier. Selon son clan, le joueur du Borussia Dortmund n’aurait pris aucune décision définitive, mais devrait dévoiler son choix avant la fin du mois d’avril.

Le joueur privilégie un départ vers le Real Madrid