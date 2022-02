Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert colossal prend forme pour Haaland !

Publié le 10 février 2022 à 20h30 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison. Comme révélé par le10sport.com, le Norvégien apparaît comme la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, mais d’autres cadors européens sont à l’affût dans ce dossier.

À 21 ans, Erling Haaland s’apprête à être l’acteur d’un transfert colossal dans les prochains mois. Le phénomène norvégien enchaîne en effet les prestations XXL avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020 et devrait quitter le club de la Ruhr à l’issue de la saison, malgré son engagement jusqu’en juin 2024. Conscient de la grande incertitude entourant l’avenir de son joueur, le BVB n’hésite d’ailleurs pas à lui mettre la pression, en souhaitant être fixé très rapidement sur le sujet. « Les six derniers mois, j'ai choisi de ne pas dire grand-chose par respect pour le Borussia Dortmund. Mais maintenant que le club m'a mis la pression, je vais devoir prendre bientôt une décision , confiait Haaland en janvier, au micro de Jan Aage Fjørtoft. Ça ne sera pas maintenant car nous traversons une période difficile avec beaucoup de matches à disputer. Tout ce que je veux, c'est jouer au football. » Et justement, une grande bataille se met en place en interne.

Le PSG et le Barça à la lutte pour Haaland

D’après les informations de Sport , le FC Barcelone compte sur Erling Haaland pour se relancer. La signature de l’attaquant est une priorité aux yeux de Joan Laporta, qui entretient d’excellents rapports avec Mino Raiola, son agent, avec les négociations ont déjà été entamées. Néanmoins, le club culé a conscience qu’il ne sera pas simple de boucler ce dossier, en raison de ses problèmes financiers mais également de l’importante concurrence. Parmi les cadors décidés à tenter leur chance avec Erling Haaland, on retrouve notamment le PSG comme vous l’avait révélé le10sport.com en août dernier. Le Norvégien apparaît comme la cible prioritaire des Parisiens pour succéder à Kylian Mbappé, proche d’un départ au Real Madrid selon nos informations. Cette semaine, L’Équipe a d’ailleurs confirmé que le PSG maintenait le contact avec le Borussia Dortmund au sujet du joueur après avoir tâté le terrain l’été dernier. En plus de Leonardo, plusieurs cadors de Premier League suivent aussi de près la situation d’Erling Haaland, incitant le Real Madrid à revoir ses plans.

Le Real Madrid revoit ses plans