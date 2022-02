Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un mercato estival colossal !

Publié le 10 février 2022 à 15h30 par Th.B.

Ne s’étant pas extirpé de la situation financière délicate dans laquelle il avait débarqué au FC Barcelone lors de son élection en mars 2021, Joan Laporta aurait tout de même un plan bien ficelé pour à la fois réaliser son rêve de recruter Erling Braut Haaland tout en répondant aux critères de recrutement de son entraîneur Xavi Hernandez.

Nommé président du FC Barcelone en mars 2021, Joan Laporta expliquait tout au long de sa campagne électorale qu’il souhaitait lancer une révolution au Barça tant sur le terrain qu’au sein de la direction. Et près d’une année après son investiture en tant que président, Laporta est parvenu à considérablement réduire la dette brute du FC Barcelone qui s’élevait à 1,4Md€ l’année précédente. Grâce à un prêt de 500M€, le club culé s’est donné la possibilité de redistribuer ladite dette sur une plus longue période selon ESPN . En parallèle, avec les départs de Lionel Messi, d’Antoine Griezmann ou encore de Philippe Coutinho lors des deux derniers mercato, la masse salariale du FC Barcelone a considérablement diminué et notamment grâce à la baisse des salaires des différents joueurs de l’équipe première. Résultat ? Des joueurs tels que Memphis Depay, Eric Garcia, Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves, Ferran Torres ou encore Adama Traoré sont venus renforcer les rangs de l’effectif blaugrana qui a entre temps connu un changement d’entraîneur à l’automne dernier. En effet, Ronald Koeman a été relevé de ses fonctions et Xavi Hernandez a pris la relève. Une nomination qui a fait le bonheur des socios du FC Barcelone et notamment de Dani Alves qui affirmait à la fin de l’année civile 2021 que la légende blaugrana était ce l’homme de la situation pour remettre le Barça sur les bons rails. Cependant, pour ce faire, il faudra que le FC Barcelone continue de se renforcer intelligemment sur le marché. La priorité de Joan Laporta semble se nommer Erling Braut Haaland pour l’été prochain, à l’instar du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le révélait en août dernier.

Haaland, priorité absolue

Cependant, afin de parvenir à ses fins avec Erling Braut Haaland, le président du FC Barcelone compterait mettre toutes les chances de son côté. Pour commencer, le nouveau partenariat convenu avec Spotify devrait entre autres permettre au Barça de financer un minimum l’opération Haaland qui demanderait un investissement total de la part du FC Barcelone pour se montrer plus attrayant aux yeux du joueur et pour prendre la concurrence de vitesse dans la course à la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund. Cependant, Xavi Hernandez réclamerait de nouveaux renforts dans l’arrière garde de son onze de départ ainsi que dans l’entrejeu.

Recrutement de joueurs à bas coût pour Xavi !