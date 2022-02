Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare les grandes manœuvres pour Erling Haalang !

Publié le 10 février 2022 à 14h30 par B.L.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone compterait concentrer principalement ses efforts sur le recrutement d'Erling Haaland. Le Barça aura fort à faire dans ce dossier, puisqu'en plus du PSG, le Real Madrid ou encore Manchester City surveilleraient le buteur. Cependant, Joan Laporta semble avoir déjà un plan en tête pour s'attacher les services de la star norvégienne.

Le FC Barcelone veut frapper fort sur le marché des transferts l'été prochain. Après avoir enregistré les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, Joan Laporta compterait recruter l'un des plus grands cracks du football mondial, à savoir Erling Haaland. Ce dernier devrait se retrouver au cœur d'une bataille XXL. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a fait du Norvégien sa grande priorité la saison prochaine pour succéder à Kylian Mbappé, déjà d'accord avec le Real Madrid tel qu'annoncé sur note site. Et selon Mundo Deportivo , en plus de la concurrence colossale de Paris, le Barça devrait également être confronté au Real Madrid ou encore à Manchester City. Mais Joan Laporta préparerait déjà le terrain en coulisses...

Laporta compte chambouler son effectif pour accueillir Haaland

D'après Sport , la situation économique du FC Barcelone se serait améliorée cet hiver, notamment au niveau de la masse salariale. Les arrivées de nouveaux sponsors, comme Spotify, devraient également faire du bien aux finances du club culé. Le Barça pourrait aussi être amené se séparer de certains éléments. Alors qu'Ousmane Dembélé devrait quitter librement les Blaugrana à la fin de la saison, Sergi Roberto pourrait imiter le Français. Devant, Luuk de Jong ne devrait pas être conservé à la suite de son prêt et Memphis Depay pourrait être vendu. Le quotidien catalan ajoute que Joan Laporta compterait aussi sur les nombreux joueurs que le Barça a dernièrement prêté avec option d'achat. Antoine Griezmann est bien parti pour être définitivement un joueur de l'Atlético de Madrid, puisque le Français sera cédé pour 40M€ après avoir joué 50% des matchs des Colchoneros . En forme avec Aston Villa, Philippe Coutinho dispose également d'une option d'achat de 40M€, qui pourrait cependant être revue à la baisse par le club anglais. En ce qui concerne Francisco Trincao, prêté à Wolverhampton, les dirigeants catalans pourraient prévoir un échange avec Adama Traoré, prêté par les Wolves , dans le but de ne pas avoir à débourser une somme estimée à 30M€ pour ce dernier. Enfin, Miralem Pjanic, prêté sans option à Besiktas, devrait être poussé dehors dès son retour à la fin de la saison.

De son côté, Xavi a dit oui pour Haaland !