Mercato - Barcelone : Une grosse opération montée avec cette recrue hivernale du Barça ?

Publié le 10 février 2022 à 14h00 par T.M.

Cet hiver, Adama Traoré a rejoint le FC Barcelone en prêt. Toutefois, cela pourrait prochainement se transformer en transfert définitif au terme d’une grosse opération avec Wolverhampton.

Formé à La Masia, Adama Traoré a fait son grand retour au FC Barcelone cet hiver. « J'avais pour objectif de revenir depuis que j'ai quitté le Barça », a notamment expliqué l’Espagnol. Prêté par Wolverhampton, l’ailier va donc terminer la saison avec l’effectif de Xavi, mais il pourrait bien être présent à long terme. Cédé avec option d’achat, Adama Traoré aimerait continuer avec Barcelone. Un désir qui pourrait bel et bien devenir réalité…

Un chassé-croisé Adama-Trincao ?