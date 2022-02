Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé... Kimpembe s'enflamme pour le recrutement XXL du Qatar !

Publié le 12 février 2022 à 12h45 par D.M.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe a vu plusieurs stars poser leurs valises dans la capitale. Le défenseur central est revenu sur leur présence à Paris et plus globalement sur l'évolution de son club.

En août 2011, le PSG officialisait l’arrivée de Javier Pastore, première recrue phare du club parisien version QSI. L’international argentin a été suivi par plusieurs stars comme Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Légende au FC Barcelone, l’international argentin a accepté de relever ce défi et d’intégrer le PSG cette saison. Pourtant, il y a quelques années, personne n’imaginait un tel recrutement à Paris. Formé au sein de la formation française, Presnel Kimpembe a observé cette évolution.

« Le club a évolué, on a des joueurs de classe mondiale ici »