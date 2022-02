Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Longoria… La sortie surréaliste d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 13 février 2022 à 3h30 par A.M.

Bien qu'il ait prolongé son contrat à l'OM récemment, Alvaro Gonzalez joue peu et a même été poussé au départ cet hiver. Une situation qu'il ne digère pas.

Barré par la concurrence de William Saliba, Leonardo Balerdi, Luan Peres, Duje Caleta-Car voire Sead Kolasinac, Alvaro Gonzalez n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli et joue très peu. Au point que cet hiver, Pablo Longoria avait ouvert la porte à un départ. « On avait l'intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s'adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions », confiait le président de l'OM. Une situation qu'Alvaro Gonzalez a du mal à comprendre d'autant plus qu'il a récemment prolongé son contrat. Et le défenseur espagnol ne cache pas sa déception.

Alvaro n'a pas digéré