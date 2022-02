Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez se lâche sur sa situation à l’OM !

Publié le 12 février 2022 à 11h30 par T.M.

Tout a totalement changé pour Alvaro Gonzalez en quelques mois. Aujourd’hui, l’Espagnol n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, au point d’avoir été poussé vers la sortie durant le dernier mercato hivernal. Une situation compliquée évoquée ce samedi par Alvaro Gonzalez.

Alors que Jorge Sampaoli avait réclamé des recrues à l’OM cet hiver, l’Argentin avait également acté certains départs. En effet, l’entraîneur phocéen avait établi sa liste d’indésirables. Poussé vers la sortie, Jordan Amavi a lui été prêté avec option d’achat à l’OGC Nice. Se retrouvant dans la même situation, Alvaro Gonzalez n’a lui en revanche pas fait ses valises. Comme expliqué par le10sport.com, alors que l’Espagnol était courtisé par Bordeaux, il a finalement refusé au dernier moment de s’en aller. Alvaro Gonzalez est donc allé à l’encontre de sa direction, qui lui avait pourtant clairement montré la porte de sortie. Un manque de respect qui n’a clairement pas plu au joueur de l’OM.

« Durant le mercato hivernal, j’ai dit à l’OM que je ne bougerai pas »