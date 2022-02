Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La sortie forte de Bernardoni sur son arrivée !

Publié le 12 février 2022 à 7h30 par La rédaction

Présent ce vendredi en conférence de presse, Paul Bernardoni est revenu sur son intégration et ses premières semaines avec l’ASSE.

Arrivé cet hiver à l'AS Saint-Etienne en provenance d’Angers, Paul Bernardoni n’a pas eu besoin de temps d’adaptation. Directement, Pascal Dupraz lui a fait confiance et l’a titularisé en l’absence d’Etienne Green. Un changement important pour le portier français, arrivé dans une équipe ultra populaire en crise et lanterne rouge. Mais pour le moment, cela se passe bien pour Paul Bernardoni, ravi de son arrivée à l'ASSE.

« Un club comme l’ASSE ne peut pas descendre »