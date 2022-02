Foot - ASSE

ASSE : Bernardoni s’enflamme pour Geoffroy-Guichard !

Publié le 11 février 2022 à 22h26 par La rédaction

Alors que l’ASSE affronte Clermont ce dimanche, Paul Bernardoni s’est prononcé sur l’ambiance bouillante à Geoffroy-Guichard le week-end dernier.