ASSE - Malaise : La nouvelle mise au point de Dupraz sur l'état de Gnagnon !

11 février 2022

Arrivé en méforme à l'ASSE, Joris Gnagnon n'est pas en mesure de débuter un match, même si des progrès ont été observés par Pascal Dupraz.

L’ASSE a été l’un des clubs français les plus actifs lors du dernier mercato hivernal. Sept renforts ont débarqué à Saint-Etienne pour tenter de sauver ce club historique : Joris Gnagnon, Bakary Sako, Sada Thioub, Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Le premier à avoir posé ses valises dans le club du Forez a été Joris Gnagnon, libre depuis son départ du FC Séville en septembre dernier. « Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne. Après une période délicate sur le plan personnel, deux challenges se présentent à moi : retrouver mon niveau sur le terrain pour rendre la confiance que les dirigeants m'ont donnée et aider l'ASSE à se maintenir en première division. Je vais tout faire pour » avait confié le défenseur central après avoir signé son contrat avec l’ASSE. Mais le joueur est arrivé en méforme en France. « Quand je l’ai vu dans le vestiaire, j’ai cru que c’était un mec de la sécurité. Il était vraiment enrobé » s’est même permis de lâcher un joueur de l’ASSE dans des propos rapportés par Le Parisien . « Il est hors de forme, il n'est pas encore compétitif. Il va falloir du temps. Son arrivée a été actée antérieurement à ma venue » avait confirmé Pascal Dupraz en décembre dernier.

« Gnagnon c'est mieux mais ce n’est pas encore suffisant »