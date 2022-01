Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Sako, Thioub, Gnagnon... Cette sortie ahurissante sur le recrutement de Dupraz !

Publié le 14 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que l'ASSE a déjà bien entamé son recrutement, Denis Balbir n'est pas entièrement convaincu par les recrues arrivées à Saint-Etienne.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne s'est déjà bien renforcée en attirant quatre joueurs à savoir Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako et Joris Gnagnon. Les deux premiers débarquent sous la forme de prêt en provenance d'Angers tandis que les deux derniers cités étaient libres de tout contrat. Mais dans tous les cas, ce sont des joueurs qui arrivent dans des conditions physiques peu optimales comme s'en inquiète le journaliste Denis Balbir.

«Si Saint-Etienne devient le centre de remise une forme de Merano, c’est embêtant»