Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle annonce très inquiétante sur Joris Gnagnon !

Publié le 4 février 2022 à 21h10 par B.C.

Alors que Joris Gnagnon a rejoint l’AS Saint-Etienne cet hiver, Pascal Dupraz n’est pas certain de pouvoir compter sur son nouveau joueur avant la fin de saison.

Cet hiver, l’AS Saint-Etienne s’est montré très active sur le marché des transferts afin d’obtenir son maintien en Ligue 1. Parmi les renforts bouclés, on retrouve notamment Joris Gnagnon, dont l'arrivée a été bouclée lorsque Claude Puel était encore en poste. Un choix qui surprend et inquiète puisque le défenseur est loin d’être en pleine possession de ses moyens sur le plan physique. « Quand je l’ai vu dans le vestiaire, j’ai cru que c’était un mec de la sécurité. Il était vraiment enrobé », a même lancé un joueur de l’ASSE, dans des propos relayés par Le Parisien . Les supporters stéphanois pourraient d’ailleurs attendre longtemps avant d’assister aux débuts de Joris Gnagnon.

« Il ne sera pas en mesure de jouer au plus haut niveau d’ici la fin de la saison. »